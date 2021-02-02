خلافات أسرية تدفع أمين شرطة لحرق مصنع زوج شقيقته بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس أمين شرطة متقاعد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه في حرق مصنع زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية، وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.البداية عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من "م. ع" صاحب مصنع يفيد بحرق المصنع الخاص به، ويتهم فيه شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بينهم.بمواجهة المتهم أنكر التهمة وحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.