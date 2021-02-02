غلق مقهى مخالف وتحرير 28 محضرا خلال حملة بحي غرب المنيا

قامت الحملة بالمرور علي المحال التجارية والمطاعم والمقاهي شوارع منطقة شلبي، والشوارع الجانبية بالحى للتأكد من مدى التزام العاملين والمواطنين المترددين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 28 محضرا لأصحاب محلات ومطاعم ومقاهي كما قامت بإغلاق أحد المقاهي بحي غرب لمخالفة الإجراءات الاحترازية وذلك خلال حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الأحترازية لمجابهة فيروس كورونا بقيادة نائب رئيس المدينة.كان المهندس حامد فخري نائب رئيس المدينة قد قاد حملة بحي غرب المدينة ضمت رمضان جمال رئيس الحي ومساعديه ومحمد سلطان عضو المتابعة بالوحدة المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بحى غرب المدينة، حيث قرر إغلاق أحد المقاهى بالحى لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتم عمل اللازم قانونا، وفى سياق متصل، تم تحرير 28 محضر لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتم التصالح الفورى عليها من قبل أصحاب المحال والمقاهى والمطاعم والمخابز.