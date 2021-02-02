الإمارات تسجل 3310 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 3310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 309 آلاف و649 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء - أنه تم إجراء 181 ألفًا و635 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، كما سجلت تعافي 3791 حالة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين 285 ألفًا و201 متعافي.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 وفيات جراء الفيروس؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في الدولة 866 حالة.