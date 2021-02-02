مدبولى يعلق على إشادة صندوق النقد بأداء الاقتصاد المصرى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى إشادة كل من صندوق النقد الدولي ومؤسسة "موديز" بما أنجزته مصر خلال الفترة الماضية على الصعيد الاقتصادي وإجراءات مواجهة أزمة كورونا، في تقريريهما الصادرين حديثًا، لا سيما ما جاء في تقرير الصندوق بشأن تعزيز الحكومة المصرية مبدأ الشفافية والإفصاح في مواجهة أزمة كورونا.وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم حاليا إعداد ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021-2022، مشيرا إلى ضرورة قيام جميع الوزارات بالإسراع في مراجعة كافة احتياجاتها، وتقديم مشروعاتها في المواعيد المحددة؛ حتى يتسنى الانتهاء من إعداد الموازنة الجديدة.وخلال الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة لنيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ بمناسبة اختيارها ضمن أهم 7 سيدات مؤثرات على مستوى الوطن العربي، وحصولها على جائزة "المرأة العربية" المقدمة من قبل المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، وذلك تكريمًا لجهودها المبذولة في إطار دعم أنشطة التمكين الاجتماعي للمرأة والفئات المهمشة والأكثر احتياجا، إلى جانب جهودها من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.كما قدم مجلس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء على مُجمل ما تحقق من إنجازات وتميز في الأداء خلال الفترة الماضية، والتي من بينها وجود المركز ضمن أفضل 20 مركزا فكريا على مستوى العالم في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا شغل المركز الترتيب الـ30؛ كأفضل مركز فكر حكومي من إجمالي 73 مركز فكر حكومي على مستوى العالم، فضلًا عن حصوله على الترتيب رقم 21 من إجمالي 64 مركزا فكريا على مستوى العالم، كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جديد تم تطويره بواسطة مركز فكر خلال عام 2020، وغيرها من النجاحات التي أحرزها.وفي ضوء ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع الباحثين والعاملين بالمركز على ما يبذلونه من جهود وتميز في الأداء خلال الفترة الماضية، مجددًا التأكيد على استمرار كافة أوجه المساندة والدعم للمركز للقيام بدوره المنوط به.