الكنيسة: كل مسيحي يقبل «الميرون» صار محارب للشيطان

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم،المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال آباء الكنيسة".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "زيت الميرون المقدس".وتمحورت الحلقة الأحدث حول القديس أغسطينوس الذي قال:"ان اسم المسيح من المسحة، فكل مسيحي يقبل المسحة (الميرون) صار شريكا في الملكوت، ومن المحاربين للشيطان".