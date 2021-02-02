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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عامل سرق 15 شاشة فى الأزبكية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:33 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل بتهمة سرقة 15 شاشة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقي مباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من مالك فندق كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخلفي للفندق ملكه "تحت الترميم" وسرقة 15 شاشة و3 أباريق نحاس من داخل إحدى الغرف.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وأسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في نقل المسروقات وتبين أنها ملك أحد الأشخاص.

باستدعائه وسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر بأنه حال سيره بالسيارة بالمنطقة محل البلاغ استوقفه أحد الأشخاص واتفق معه على نقل المسروقات لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، عقب إيهامه بصيانتها وإصلاحها.

وبتكثيف الجهود توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وله معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات بمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، والعرض على النيابة للتحقيق.

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