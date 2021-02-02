«المستثمرين»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقر للتسويق الجيد

أكد المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أهمية دور مصانع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل.وأضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أن اتحاد المستثمرين يعتزم إنشاء شركة لتسويق منتجات المصانع والشركات التي تنتج منتجات خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التسويق للمنتجات لأن القطاع يفتقر التسويق الجيد.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن الحكومة المصرية تعمل بطريقة احترافية شديدة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا التي تؤثر على القطاع، مشيدًا بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقديم الدعم لصغار المستثمرين.