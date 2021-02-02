إعدام 214 شيشة وتحرير 110 مخالفة عدم ارتداء كمامة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.حيث نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عده حملات مكبره بالتنسيق مع إداره المرور وقسم الإشغالات أسفرت عن:- إعدام ٢١٤ شيشة بمركز ومدينة أبوحمص، وتحرير ١٠ محاضر مخالفه ارتداء كمامه ومصادرة ١٠ شيشة بمركز ومدينه بدر، ورفع ٩٣ حالة إشغال طريق وتوقيع ١٠٠ غرامة عدم ارتداء كمامه بمركز ومدينة دمنهور.كما تم رفع ١٠٣ حالة إشغال طريق بمركز ومدينة كفر الدوار، وإزاله ٨ حالات إشغال بالطريق العمومي برشيد.