1032 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية،ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 120 ألفا و434 إصابة.وذكر المركز- في بيان، أوردته بوابة (الوسط) الليبية- أنه تم تسجيل شفاء 1007 حالات، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 100 ألف و593 حالة، فيما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1896 حالة.