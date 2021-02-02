4 آلاف و326 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 آلاف و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و520 ألفا و215 حالة.وذكرت الوزارة - حسبما ذكر "راديو بولندا" - أنه تم تسجيل 253 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 37 ألفا و476 حالة، وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و281 ألفا و396 شخصا، وذلك بعدما تعافى 4763 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.