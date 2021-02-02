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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع اليوناني: كنا على شفا حرب مع تركيا 3 مرات خلال 2020

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:17 م
نيكوس بانايوتوبولوس
نيكوس بانايوتوبولوس
هدير سند
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قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، إن قواته كانت في حالة تأهب لعدة أشهر استعدادا للحرب مع تركيا، حيث تم إعلان حالة الاستنفار الأمني 3 مرات خلال احتدام التوتر مع أنقرة، بحسب ما أفادت به صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية.

وكشف بانايوتوبولوس في حوار مع صحيفة "بروتوثيما" Protothema اليونانية، أن بلاده كانت خلال المرات الثلاث على شفا الحرب مع تركيا في صيف 2020، حيث كانت جميع القوات المسلحة من الطائرات الحربية في القواعد إلى القوات على الحدود جاهزة لأي تطور، مشيرا إلى أنه كان لدى اليونان يقين بأن هذه التعبئة ستنجح في إرسال رسالة الردع للطرف الآخر.

وأضاف: "كان الأسطول البحري في حالة التعبئة، حيث كان أسطولنا في شرق المتوسط وفي كثير من الحالات اقترب من الأسطول التركي"، مشددا أن الحق السيادي الأعلى لليونان هو حماية السلامة الوطنية، وعلى هذا الأساس "اخترنا أن يكون لدينا قوات للدفاع القانوني والوقائي على الجزر".

كما لفت بانايوتوبولوس إلى أن اليونان والولايات المتحدة ستجريان تغييرات في اتفاقية التعاون الدفاعي، مؤكدا إن تمديد الاتفاقية تم التشاور عليه أيضا.

وتابع إنه "مع تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هناك المزيد من الفرص للتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين"، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو عدم تمكنهم من العمل بشكل جيد مع الإدارة الأمريكية السابقة، لأن العلاقات الشخصية بين دونالد ترمب ورجب طيب أردوغان أثرت على الوضع العام.

وواصل حديثه قائلا "كانت هناك تصريحات إيجابية للغاية من وزارة الخارجية بخصوص موقف الولايات المتحدة تجاه اليونان. جو بايدن يعرف أثينا جيدا ويدعمها، وهو أيضا صديق لرئيس الوزراء ميكوتاكيس، وأعتقد أن هذا مهم".

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