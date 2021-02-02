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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يشكر وزارات تنظيم مونديال اليد: أعلت اسم مصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:38 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته للنجاح الباهر الذي شهدته بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي حظيت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث ظهرت البطولة بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، أكدت قدرة الدولة المصرية على تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي العالمي، كما أعلت من اسم مصر في سجل تنظيم الأحداث العالمية بكفاءة منقطعة النظير، لا سيما أنها جاءت في ظل أزمة جائحة "كورونا"، التي لا تزال تفرض قيودًا على حركة ونشاط البلدان حول العالم.

وفي سياق ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص الشكر والتقدير لكل الوزارات المعنية بتنظيم البطولة، ولا سيما وزارات الشباب والرياضة، والصحة والسكان، والطيران المدني، كما عبر رئيس الوزراء عن امتنانه للدور الذي قامت به القوات المسلحة والداخلية في هذا الحدث الضخم الذي أشاد به العالم، وغيرها من الجهات المعنية، لافتًا أيضًا إلى إشادة الاتحاد الدولي لكرة اليد بما قدمته مصر في هذه البطولة من نموذج يُحتذى به في التنظيم، في ظل الظروف الحالية.

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