ضبط 2270 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر في القاهرة

تمكن ضباط المباحث بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن محل لقطع غيار السيارات، بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة.وتبين ضبط (2270 قطعة غيار سيارات، بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.