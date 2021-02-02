الكنيسة تنشر لائحة عمل «الميرون» المقدس لعام 2017

نشر مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، صورة من لائحة تقليد عمل الميرون المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واشتملت اللائحة على توقيعات أعضاء المجمع من مطارنة واساقفة الذين شاركوا في عمله عام 2017.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت على لسان متحدثها الرسمي القس بولس حليم، عن موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، والذي قال إنه سيجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي10 و11 مارس المقبل.وأضاف:" وهذه هي المرة الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014، والثانية عام 2017".وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء احدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس.وشارك في اللقاء المشار إليه الانبا دانيال سكرتير المجمع واسقف المعادي، والانبا يوليوس اسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والانبا غبريال اسقف بني سويف.