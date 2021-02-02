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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود أسهم أوروبا بفضل آمال التعافي ومكاسب شركات التكنولوجيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:14 م
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إذ يحدو الأمل المستثمرين بشأن تعاف اقتصادي أسرع وتيرة، بينما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد أن أنهت مجموعة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية أتوس محادثات استحواذ محتمل على منافستها الأمريكية «دي.إكس.سي» تكنولوجي.

وربحت أسهم أتوس خمسة بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها قررت عدم الاستمرار في محادثات بشأن استحواذ محتمل بقيمة عشرة مليارات دولار على «دي.إكس.سي» تكنولوجي.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.4 بالمئة، بينما ربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة.

وامتد المناخ الإيجابي من الأسواق الآسيوية إلى أوروبا في التعاملات المبكرة بفضل آمال إزاء مزيد من التحفيز في الاقتصاد الأمريكي.

وما زال المستثمرون يركزون أيضا على تقارير الأرباح في أنحاء أوروبا، فيما هوى سهم فريسنيس ميديكال كير 12 بالمئة، بعد أن حذرت أكبر شركة متخصصة في أجهزة غسيل الكلى في العالم من أن صافي أرباحها المعدلة سينخفض على الأرجح هذا العام.

ونزل سهم «بي.بي» أربعة بالمئة بعد أن تراجع ربحها في الربع الأخير من العام الماضي إلى 115 مليون دولار، بسبب ضعف الطلب على الطاقة ونتائج ضعيفة لأنشطة التجارة.

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