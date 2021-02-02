ضبط 1199 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1199 قضية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 4،220 طن "مصنعات لحوم ودواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، و1000 عبوة زيت طعام، و7900 عبوة مستلزمات طبية "كحول طبى – كمامة" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسؤول عن محل بمحافظة القاهرة.كما نجحت شرطة التموين في ضبط 1،2 طن " سكر تموينى "1920 عبوة " زيت تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها، وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء، بحوزة مالك محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة، وضبط 5 أطنان ملح طعام بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة (المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص" ) بمحافظة الغربية.كما تم ضبط (2،4 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض"، بدون بيانات " مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل للمنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.وتمكنت الجهود من ضبط 2270 قطعة "غيار سيارات " بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن محل لقطع غيار السيارات "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وضبط 11750 لتر مواد بترولية – "بنزين 80 – سولار"قدرت قيمتها بـ"76637" جنيه تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة.