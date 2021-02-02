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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«بدر شكمان».. قصة حكيم السوشيال ميديا الجديد (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:10 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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ملامح مصرية بسيطة، صاحبها أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال الأيام القليلة الماضية، متى ذاع صيته بين الجميع، وبدأت التساؤلات تدور حول من هو بدر شكمان.



«محدش صاحي إلا جراحي»، «خدها اسكرين لو وقفوك في كمين»، وغيرها من العبارات التي يكتبها بدر شكمان على صوره المختلفة التي ينشرها عبر «فيس بوك» وتحصد آلاف الإعجاب من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح يتابع صفحته أكثر من نصف مليون شخص.

بدر شكمان اشتهر بهذا الاسم لعمله في مجال إصلاح السيارات وخاصة مخارج العادم «الشكمانات»، وذلك منذ أكثر من 35 عامًا، مهنة توارثها عن الجدود، فهى مصدر لقوت يومه، وهي السبب الرئيسي لشهرته، مضيفًا: «أنا عندي بنت وولدين والشغلانة دي هي قوت يومنا».

الجمل تخرج منه بكل تلقائية دون أي إعداد مسبق لها أو سماعها من شخص أخر، فكانت تثير دهشة وإعجاب من حوله، لذلك اقترح عليه العديد من أصدقائه أن يقوموا بمشاركتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتابع «شكمان» كلامه مستعينا بأشهر أقواله «طول ما انت شاري هيتلعب بيك أتاري» و«محتاج فلاح يزرع فيا الأمل» و«محتاج نجار ينشر فيا الفرحة».

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