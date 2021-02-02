ضبط بدال تمويني يستولي على السلع المدعمة بالقاهرة

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة.وتبين ضبط (1،2 طن سكر تمويني، 1920 عبوة زيت تمويني، مخصص ربطًا على البطاقات التموينية)، تم تجميعها، وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.