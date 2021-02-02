ضبط 5 أطنان ملح فاسد في مصنع بدوون ترخيص بالغربية

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المسؤول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص بمحافظة الغربية.وتم ضبط 5 أطنان ملح طعام بدون مستندات مجهول المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.