3310 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 181635 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 309649 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 7 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 866 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3791 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 285 ألف و201 حالة.