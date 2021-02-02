رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3310 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:07 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 181635 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 309649 حالة منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 7 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 866 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 3791 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 285 ألف و201 حالة.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

كيف هزم أحمد مكى أكاذيب الجماعة الإهابية بصورة؟

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

image description

«إيجاك» يعتمد معمل الكيمياء بمعهد جنوب مصر للأورام

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

وزير الأوقاف: استعادة المساجد من مختطفيها وتبني الفكر الوسطي المستنير

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اعرف.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وترددها

«الأقدار مكتوبة».. «كورونا» يغدر بالمهندس المحارب للسرطان (صور)

تحقيق نظريات علمية متضاربة تفسر معنى الوعي عند الإنسان

تباين نشاط المخ خلال التحدث وفقا للأشكال النحوية البسيطة والمعقدة

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة

افتتاح معرض «قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود» بـ «التحرير الثقافي»

«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا