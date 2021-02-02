مومياء بلسان ذهبي.. «لايف ساينس» يبرز الكشف الأثري في الإسكندرية

كشف موقع "لايف ساينس" الأمريكي النقاب عن تفاصيل اكتشافات البعثة الأثرية في غرب مدينة الاسكندرية، وتحديدًا في الموقع المصري القديم "تابوزيريس ماجنا"، حيث اكتشف علماء الآثار مومياء عمرها 2000 عام بلسان ذهبي في الموقع.وقال الموقع: إن المحنطين ربما وضعوا لسانًا ذهبيًا على المومياء للتأكد من أن المتوفى سيكون قادرًا على التحدث في الآخرة، إذ أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المومياء تعاني من إعاقة في الكلام عندما كانت على قيد الحياة، كما أنه ليس من الواضح سبب صنع اللسان من الذهب على وجه التحديد.وتابع الموقع: كما اكتشف علماء الآثار، بقيادة كاثلين مارتينيز، من جمهورية الدومينيكان، المومياء في واحدة من 16 مدفنًا في تابوزيريس ماجنا، التي تضم معابد مخصصة لأوزوريس وإيزيس، الإلهة التي كانت زوجة وأخت أوزوريس، وفي السابق وجد علماء الآثار كنزًا من العملات المعدنية المزينة بوجه كليوباترا السابعة.وتعود المدافن الخمسة عشر الأخرى أيضًا إلى حوالي 2000 عام وتحتوي على كنز رائع، وفي إحداها، ترتدي مومياء أنثى قناع الموت الذي يغطي معظم جسدها ويصورها بغطاء رأس وهي تبتسم، كما تم العثور على اثنتين من المومياوات مع بقايا لفائف، يقوم العلماء حاليًا بتحليلها وفك رموزها.كما عثر الباحثون على عدة تماثيل تصور الأشخاص الذين دفنوا في الموقع، كما أن التماثيل محفوظة بشكل جيد وتعطي التماثيل الناس مظهرًا رسميًا، دون ابتسامات على وجوههم.وأضاف الموقع: على الرغم من أن علماء الآثار ليسوا متأكدين بالضبط من موعد وفاة الأفراد، إلا أنهم يستطيعون معرفة أن الناس عاشوا في وقت كانت فيه مصر يحكمها البطالمة (304 قبل الميلاد إلى 30 قبل الميلاد)، الذين كانوا من نسل أحد جنرالات الإسكندر الأكبر، أو من قبل الإمبراطورية الرومانية التي استولت على البلاد بعد وفاة كليوباترا السابعة عام 30 قبل الميلاد.