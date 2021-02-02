«الحرف اليدوية» تتفقد مشروع تنمية السجاد اليدوي بـ«دوينة الغيط» بأسيوط

زار وفد من مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات برئاسة مسعد عمران، قرية "دوينة الغيط" بمحافظة أسيوط، لمتابعة مشروع تنمية صناعة السجاد اليدوي، حيث تم تفقد عينات عشوائية من المستفيدات بالمشروع، للتأكد من سير عمل المشروع والذي تشرف عليه الغرفة لمدة 3 سنوات.وكشف عمران، أن الوفد الذي زار قرية دوينة الغيط ضم المدير التنفيذي للغرفة، ورئيس مجلس إدارة جمعية البسملة، فيما تأتي الزيارة في إطار حرص الغرفة على تفقد المشاريع المختلفة والتي تشارك بها الغرفة، أو تقوم بتنميتها من خلال عديد الأفكار.يذكر أن مشروع تنمية صناعة السجاد اليدوي بقرية دوينة الغيط يعد أحد المشاريع التي تستهدف تنمية القطاع بمحافظات الصعيد السعيد.