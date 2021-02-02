إحباط بيع 11 ألف لتر بنزين في السوق السوداء بالقاهرة

نجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى إحباط محاولة بيع 11750 لتر مواد بترولية بنزين 80 سولارفي السوق السوداء بالقاهرة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، بحوزته 11750 لتر مواد بترولية، بنزين 80 سولار، قدرت قيمتها بـ76637 جنيه تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.