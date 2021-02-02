وزير الأوقاف: أنفقنا 6 مليارات جنيه على تطوير المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه جرى تطوير وتحديث 847 مسجدًا منهم 600 مسجد بالجهود الذاتية، وإنشاء ما يقرب من 50 مسجدًا بمحافظات الجمهورية، لافتًا إلى وجود خطة بالتنسيق مع وزارة الآثار من أجل تطوير وتحديث المساجد الآثرية.وكشف جمعة، خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، عن أن هناك 3400 مسجد كانت مغلقة هندسيًا عند توليه مهام منصبه، وإجمالي ما تم تطويرة وتحديثه وصيانته 3823 مسجدًا بتكلفة 3 مليارات و300 مليون جنيه، وهناك حوالي 2500 مسجد بالجهود الذاتية بتكلفة أكثر من 2 مليار و200 مليون جنيه، ليبلغ اجمالي ما أنفق على التحديث والتطوير والصيانة للمساجد أكثر من 6 مليارات جنيه.وأضاف الوزير أن جميع المساجد التي تم بناؤها على محور المحمودية بالإسكندرية تمت بمعرفة الإدارة الهندسية للقوات المسلحة وعلى نفقتها.وقال جمعة إنه تم إنفاق 1.5 مليار جنيه على ملف البر والنفع العام خلال الـ6 سنوات الماضية، سواء مساعدات إنسانية أو إقامة مدارس في المناطق الأولى بالرعاية، وتم صرف 50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، و100 مليون جنيه لتأهيل المساكن ضمن "برنامج سكن كريم".