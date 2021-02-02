رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الأوقاف: أنفقنا 6 مليارات جنيه على تطوير المساجد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:15 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه جرى تطوير وتحديث 847 مسجدًا منهم 600 مسجد بالجهود الذاتية، وإنشاء ما يقرب من 50 مسجدًا بمحافظات الجمهورية، لافتًا إلى وجود خطة بالتنسيق مع وزارة الآثار من أجل تطوير وتحديث المساجد الآثرية.

وكشف جمعة، خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، عن أن هناك 3400 مسجد كانت مغلقة هندسيًا عند توليه مهام منصبه، وإجمالي ما تم تطويرة وتحديثه وصيانته 3823 مسجدًا بتكلفة 3 مليارات و300 مليون جنيه، وهناك حوالي 2500 مسجد بالجهود الذاتية بتكلفة أكثر من 2 مليار و200 مليون جنيه، ليبلغ اجمالي ما أنفق على التحديث والتطوير والصيانة للمساجد أكثر من 6 مليارات جنيه.

وأضاف الوزير أن جميع المساجد التي تم بناؤها على محور المحمودية بالإسكندرية تمت بمعرفة الإدارة الهندسية للقوات المسلحة وعلى نفقتها.

وقال جمعة إنه تم إنفاق 1.5 مليار جنيه على ملف البر والنفع العام خلال الـ6 سنوات الماضية، سواء مساعدات إنسانية أو إقامة مدارس في المناطق الأولى بالرعاية، وتم صرف 50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، و100 مليون جنيه لتأهيل المساكن ضمن "برنامج سكن كريم".

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

عمرو دياب يثير الجدل بصور جديدة مع إنجي كيوان

وزير الأوقاف: استعادة المساجد من مختطفيها وتبني الفكر الوسطي المستنير

5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب اليوم

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

image description

«إيجاك» يعتمد معمل الكيمياء بمعهد جنوب مصر للأورام

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

وزير الأوقاف: استعادة المساجد من مختطفيها وتبني الفكر الوسطي المستنير

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اعرف.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وترددها

«الأقدار مكتوبة».. «كورونا» يغدر بالمهندس المحارب للسرطان (صور)

تحقيق نظريات علمية متضاربة تفسر معنى الوعي عند الإنسان

تباين نشاط المخ خلال التحدث وفقا للأشكال النحوية البسيطة والمعقدة

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة

افتتاح معرض «قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود» بـ «التحرير الثقافي»

«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا