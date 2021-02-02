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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك العربي الإفريقي الدولي يدعم توجهات الحكومة نحو الاقتصاد غير النقدي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:00 م
العربي الإفريقي
العربي الإفريقي
راندا التوني
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أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، المؤسسة المالية الرائدة والمستحوذ البارز على بطاقات الدفع في مصر، عن تمكين التجار المصريينمن استخدام منصة قبول المدفوعات المتطورة «إن-جينيوس» دعمًا لاحتياجاتهم المتعلقة بالمدفوعات، دعمًا للجهود المتسارعة التي يبذلها البنك المركزي للانتقال إلى الاقتصاد غير النقدي في أعقاب وباء كورونا.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب الاتفاقية الموقعة بين البنك العربي الأفريقي الدولي ونتورك إنترناشيونال، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومطور منصة الدفع «إن-جينيوس» القائمة على نظام «أندرويد».

وتتيح المنصة لعملاء البنك من التجار في مصر إمكانية قبول المدفوعات باستخدام جميع بطاقات الائتمان الرئيسية بما فيها «ميزة»، بطاقة الخصم الوطنية في مصر، والمحافظ اللاتلامسية على الهاتف المتحرك مثل Apple Pay وSamsung Pay.

وتهدف المبادرة إلى مواكبة التوجه المتنامي بين المستهلكين نحو اعتماد المعاملات اللاتلامسية والتسوق عبر الإنترنت، وانسجامًا مع التوجيهات الحكومية التي تحّث المواطنين حول العالم على اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي.

و«إن-جينيوس» منصة متعددة القنوات مزودة بتقنية مدفوعات متطورة، وهي مصممة خصيصًا للارتقاء بتجارب العملاء عبر توفير عملية دفع آمنة وسلسة، ويتمثل الهدف من تصميم المنصة في مواكبة التغيرات المتسارعة في مشهد المدفوعات وتمكينالتجار من الوصول سريعًا لأحدث القدرات بالحد الأدنى من التدخل، وهي مجهزة لاستقبال حلول دفع جديدة مستقبلًا، وتدعم المنصة التجارة الإلكترونية أيضًا، وذلك عبر بوابة الدفع القائمة على الخدمات السحابية التي توفر تجربة سلسة للمدفوعات الإلكترونية والدفع في المتاجر على الإنترنت.

وفي هذا السياق، قالت دينا ذكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك العربي الإفريقي الدولي: «تركز الاستراتيجية المحدثة للبنك العربي الإفريقي الدولي بصورة أساسية على سرعة الاستجابة لتحولات السوق عبر دمج التقنيات في كافة جوانب العمليات المصرفية، ولهذا يأتي استخدامنا لمنصة الدفع المبتكرة.


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