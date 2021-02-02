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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

علاء عامر عضوا منتدبا لمصر للمقاصة خلفا لـ«طارق عبدالباري»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:00 م
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة
اكرم عمران
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وافق مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، على تعيين علاء الدين محمد عامر فرغلي عضوا منتدبا ثانيا بالشركة بجانب عمله كرئيس مجلس الإدارة، بعد استقالة طارق عبد الباري، العضو المنتدب السابق على خلفية تحقيق هيئة الرقابة المالية في مخالفات مالية وإدارية بالشركة.

ويضم تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة في الوقت الحالي، علاء الدين محمد عامر فرغلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خالد عبد الرحمن محمد خالد عضوا منتدبا، وكلا من الدكتور محمد فريد محمد صالح، ممثل البورصة المصرية، الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف سعد وعمرو محمد بهاء الدين الأمير فراج ولميس على محمد نجم أعضاء من ذوي الخبرة، عمرو يوسف حسن الجنايني ووائل وجيه لبيب برسوم وعمرو مصطفى علي مصطفى ممثلين لأمناء الحفظ، مصطفى إبراهيم حسين إبراهيم وعوني عبد العزيز يوسف علي ورفيق جميل حسن مطر، ممثلين لشركات الوساطة في الأوراق المالية.

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