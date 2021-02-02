كاتبة إماراتية تشيد بدور مصر في إنشاء المنتدى الاستخباراتي العربي

أشادت الكاتبة والإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، بالدور المصري في إنشاء المنتدى الاستخباراتي العربي بالقاهرة، مشيرة إلى أهمية المنتدى في تعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة الإرهاب.وقالت "الكعبي" في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "تم افتتاح مقر المنتدى الاستخباراتي العربي الأول اليوم في القاهرة، وهو المنتدى الذي لعبت مصر الدور الرئيسي في إنشائه ويعد الأول من نوعه في المنطقة".وأضافت: "منصة لتعزيز العمل العربي المشترك وبالتحديد مكافحة الإرهاب والتطرف.. الحاضر يعلم الغائبين والهاربين والمختبئين في تركيا وضواحيها".وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة، مؤكدًا أهمية تفعيل المنتدى كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.