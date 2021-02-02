صحيفة: تركيا انتهكت المجال الجوي اليوناني أكثر من 100 مرة خلال شهر

قالت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، إن القوات التركية انتهكت المجال الجوي اليوناني أكثر من 100 مرة في يناير 2021، في عدم اكتراث لمحاولات خفض التصعيد فى شرق البحر المتوسط لمنع اندلاع تصعيد محتمل بين انقرة وأثينا.وبحسب بيانات هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني (GEETHA)، دخلت 73 طائرة تركية المجال الجوي الوطني اليوناني ومنطقة معلومات الطيران بأثينا في يناير الجاري، وسجلت 66 انتهاكًا لقواعد الحركة الجوية، و128 انتهاكًا للمجال الجوي الوطني، بالإضافة إلى سبع عمليات إغلاق (قتال جوي افتراضي) وستة تحليقات فوق جزر وجزر صغيرة.وتمت هذه الانتهاكات مع عدم تقديم تركيا لخطط الطيران على النحو المطلوب من قبل منظمات الطيران الدولية، كما كانت سبع من الطائرات التركية مسلحة.يأتي هذا بعد أن أكدت وزارة الخارجية فى اليونان السبت الماضي، على أن العقوبات على تركيا يجب أن تظل احتمالا قائما، معربة فى الوقت ذاته عن أملها بأن تتصرف تركيا كدولة تحترم الجوار.يشار إلى أن تركيا تتنازع مع اليونان وقبرص حول أحقية التنقيب فى مناطق شرق البحر المتوسط، وشكل هذا الملف أحد أبرز الأسباب فى توتر العلاقة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن ملف ليبيا، والعلاقة مع فرنسا، وملف اللاجئين وغيره.