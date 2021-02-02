السفير الإماراتي لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة «إف 35»

صرح السفير الإماراتى لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، بأنه واثق من إتمام صفقة بيع مقاتلات إف 35 إلى بلاده بعد مراجعة إدارة الرئيس جو بايدن بعض مبيعات الأسلحة المعلقة لحلفاء واشنطن.وقال العتيبة خلال منتدى عبر الإنترنت نظمه معهد واشنطن، "فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة، وستتم الصفقة".وتابع العتيبة "لا يزال كل شيء يسير في مجراه في الوقت الذي تجري فيه المراجعة أنا واثق أن الأمر سينتهي في المكان المناسب"، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.وخلال المنتدى قال السفير الإماراتى "إذا كنتم ستصبحون أقل وجودا ومشاركة في الشرق الأوسط، فلا يمكنكم في الوقت نفسه حرمان شركائكم، الذين تتوقعون منهم بذل المزيد، من الأدوات".وكان الرئيس السابق دونالد ترامب وقع اتفاقات لبيع ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف 35"، و18 طائرة مسيرة مسلحة، ومعدات دفاعية أخرى للإمارات، في صفقة قيمتها 23 مليار دولار.وفي ديسمبر الماضي، رفض مجلس الشيوخ محاولات لوقف الصفقة.