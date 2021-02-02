وزير الأوقاف: «المواطنة» هي الحل لبناء الدولة المصرية الحديثة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المواطنة هي الحل لبناء الدولة المصرية الحديثة، موضحًا أنه تم التعاون مع وزارة الثقافة لدعم الفكر المستنير من خلال إصدار كتب صغيرة، أخرجنا منها 30 عددًا بحجم "الجيب"، يمكن استخدامها من جانب الشباب أثناء حركتهم في الحياة العامة.ولفت وزير الأوقاف، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى عقد مؤتمرات دولية وإصدار كتب لمواجهة التكفير، بيع 600 ألف نسخة منها بخلاف وجود الكتاب المرئي والمسموع والمكتوب، بالإضافة إلى ترجمة أكثر من 100 كتاب توزع على المكاتب الدولية، بحيث تصل لمراكز صنع القرار في عدد من الدول.وقال جمعة: إن دور وزارة الأوقاف هو مواجهة التطرف والإلحاد والتكفير أيضًا، من خلال عدد كبير من الأنشطة، مضيفًا أن الوزارة لم تقف عند هذا الحد بشأن الكتب بل تواكبت مع لغة العصر وخصوصًا مع قطاع الشباب من خلال توفير موقع إلكتروني للوزارة، وكذلك صفحات للتواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى الشباب.