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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

3 عاطلين سرقوا 5 شقق في بدر.. تجديد حبس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:52 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لسرقتهم للشقق السكنية الخاصة بالمغتربين بمدينة بدر.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية الخاصة بالعمال المغتربين بمدينة بدر وذلك بأسلوب كسر الباب، وأقروا بسرقتهم لخمس شقق سكنية بذات الأسلوب.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية الخاصة بالمغتربين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تبين أن المتهمين هم"إ. م، أ. ح، ط.ع" عاطلين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب عدة وقائع لسرقة الشقق السكنية الخاصة بالمغتربين، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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