وزير الخارجية الجزائري يبحث مع «أبوالغيط» آخر المستجدات على الساحة العربية

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، هاتفيًا اليوم الثلاثاء،، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمدأبو الغيط، آخر المستجدات على الساحة العربية، إضافة إلى الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة المزمع عقده قريبا في القاهرة.بحسب ما كتبه بوقدوم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي.يذكر أن أبو الغيط زار الجزائر في يناير 2020، وتم الاتفاق على استضافتها للقمة العربية في يونيو الماضي، إلا أن أزمة فيروس كورونا حالت دون ذلك.