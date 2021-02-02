ارتفاع قياسي في حجم دعم بنك التنمية الألماني بنسبة 75%

أصدر بنك التنمية الألماني الحكومي «KfW» قروضا خلال أزمة كورونا عام 2020 أكثر من أي وقت مضى.وقال رئيس مجلس إدارة البنك، جونتر بروينش، اليوم الثلاثاء في فرانكفورت إن حجم الدعم ارتفع بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق إلى 135.3 مليار يورو، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وأضاف: "لم نكن مطلوبين أبدا على هذا النحو كبنك دعمي"، موضحا أن البنك دعم بأكثر من 50 مليار يورو شركاتعادية وناشئة وطلاب ومنظمات غير ربحية في ألمانيا، وكذلك شركاء في البلدان النامية والصاعدة في مكافحة تداعيات الجائحة.وفي ألمانيا وحدها، تعهد بنك التنمية الألماني بحوالي مليون قرض ومنح وتمويلات أخرى بلغ إجمالي قيمتها 4ر106 مليار يورو العام الماضي.كما ساهمت البرامج الخاصة بمجالات ترشيد استهلاك الطاقة والبناء والصيانة في نمو حجم الدعم المقدم من البنك.ويرى بروينيش أن البنك، المدعوم من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، سيكون لديه الكثير للقيام به هذا العام، وقال: «حملة التطعيمات التي بدأت تمنحنا تفاؤلا، لكن جائحة كورونا ستستمر في شغلنا في العام الجديد، سواء من حيث الأعمال الجديدة أو القائمة».