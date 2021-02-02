«إيجاك» يعتمد معمل الكيمياء بمعهد جنوب مصر للأورام

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح معمل الكيمياء الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد الخاص به من المجلس الوطني للاعتماد ايجاك بوزارة التجارة والصناعة وذلك حتى انتهاء دورة الاعتماد في ‪2912025‬ وذلك بناء على قرار اللجنة المستقلة للاعتماد، لينضم بذلك لصفوف كليات ومعامل جامعة أسيوط التي جرى تجديد اعتمادها.ومن جانبه أشار الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن تجديد اعتماد معمل الكيمياء الإكلينيكية بمعهد الأورام يأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة معايير الجودة والتميز وتطوير أسس عمل المعامل البحثية والطبية وفق أحدث النظم العالمية وهو ما انعكس في تصدر معامل جامعة أسيوط الطبية مركزًا متقدمًا على مستوى الجامعات المصرية في حصولها على الاعتماد المحلى والدولي.وفي هذا الشأن أوضح الدكتور سامي عبد الرحمن عميد المعهد أن الموافقة على تجديد الاعتماد تضمنت التمديد لبعض تحاليل الكيمياء الإكلينيكية ليشمل بعض تحاليل الهرمونات ودلالات الأورام وذلك وفقًا لتوافر متطلبات المواصفة الدولية ISO 15189:2012، مضيفًا أن لجنة الاعتماد سمحت للمعمل باستخدام شعار اعتماد المجلس طبقًا لقواعد العمل به رقم R4G.