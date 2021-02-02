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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: الليبيون يرغبون بقوة في إجراء الانتخابات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:48 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس أن الليبيين بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القوية في إجراء الانتخابات والتمتع بالاستقرار والأمن اللذين توفرهما الدولة المدنية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في ليبيا- في سلسلة تغريدات لها بموقع "تويتر"، وأوردتها بوابة (أفريقيا) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "تبين المشاركة الواسعة لكل من القادة الليبيين المعروفين والجدد من جميع أنحاء البلاد التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف تجاه منتدى الحوار السياسي الليبي، وهذا يؤكد أن الغالبية العظمى من الليبيين يسعون إلى التغيير".

وأضافت أن ليبيا لديها الموارد لتحقيق ذلك، بشرط أن يتم استغلالها بشكل جيد.

واعتبرت البعثة الأممية أن عملية برلين تعد إطارعمل الليبيين لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مهنئة الليبيين الذين يعملون على تحقيق هذا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمها الدؤوب من أجل ليبيا أفضل.

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