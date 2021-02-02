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منوعات

«الأقدار مكتوبة».. «كورونا» يغدر بالمهندس المحارب للسرطان (صور)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:47 ص
أحمد الغباشي
أحمد الغباشي
كمال عبد الرحمن
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ثلاث أعوام ظل المهندس الشاب، أحمد الغباشي، يقاوم فيهم السرطان اللعين، استطاع التغلب عليه، وقهره بـ«ابتسامته» وتمسكه بالأمل، حتى كان مصدرًا للطاقة الإيجابية، لمن حوله على الرغم من مهاجمة المرض اللعين لجسده، لكنه كان راضيًا بقضاء الله وقدره، محاربًا شجاعًا، مؤمنًا أننا لا نكتب أقدارنا، ولا نعلم لأي ساعة سنبقى فيها لثوانيها الأخيرة، ولكن ربما نستطيع أن نصنع قصصًا في حياتنا.

وعلى الرغم من شجاعة البطل الصغير الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، وتخرج في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وفي خضم الحياة ومعتركها ترك المرض الثقيل باباه، فظل يحارب بصبر وابتسامه، إلى أن خطفه الفيروس اللعين «كورونا»، هذا كان المشهد الأخير في حياة الشاب الذي ولد في محافظة دمياط وكان يقيم مع ذويه في القاهرة.

«الفيروس للأسف كان أقوى منه، رغم صبره وابتسامته ومحاولته لقهر السرطان»، بهذه العبارة لخص يحي الغباشي، الشقيق الأصغر للمهندس أحمد، حزنهم.

لم تجف دموع والد الشاب المهندس الصغير الذي خطفه فيروس كورونا، « كان راضي وصابر وتحمّل وتحدّى كان أجمد ممنا لكن في لحظة راح مننا، كنا راضين بقضاء الله وقت إصابته بالسرطان اللعين، وكان هو اللي بيقوينا، لكن كورونا خطفه مننا»، عبارات حزينة قالها والدا الشاب الصغير.

بالطبع لم تكن حياة الشاب الصغير سهلة خلال السنوات الـ3 الأخيرة، بل كانت قاسية، فظل يصارع الآلام بالعلاج الكيماوي، وآلام السرطان اللعين، لكنه كان دائمًا مبتسمًا راضيًا بقضاء الله، فإذا اشتدّ المرضُ عليه، وجدهُ والداه صابرًا ساكنًا، وإذا انهالت الأيام عليه بالمصاعب، وجداه شاكرًا لله يدعوه تضرعًا.

«كان بيتألم بس راضي وصابر، لما كان المرض بيزيد عليه، كانت ابتسامته بتزيد وبتنور وشه، لأنه مؤمن أن لكل أجل كتاب»، وفق ذويه.

في نوفمبر لعام 2019، أعلن الشاب عودة مرض السرطان إليه مرة ثانية بعدما قد شُفى منه في أواخر العام 2018، وقال إنَّه عان مؤخرًا من تكرار ورمه القديم، وأنَّه سيضطر إلى إعادة تشغيل عداد العلاج الكيميائي، ودون عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، معلنًا عن عودته للكيماوي، مطالبًا محبيه بالدعاء له».

دماثة الخلق، وطيب القلب وحب العمل، تلك هي أبرز الصفات التي كان يتمتع بها المهندس الشاب، وفق حديث الدكتور مدحت يوسف صديق والد «أحمد»: « كان يتمتع بدماثة الخلق والاجتهاد وحب العمل لكن السرطان اللعين هاجم جسمه وحاول يتغلب عليه بالابتسامة والأمل والصبر».

ومن بين ليلةٍ وضحاها، أُصيب «أحمد» بمرضه الثاني «فيروس كورونا»؛ لكن هذه المرة كانت أقوى منه تمامًا، خضع الشاب لفترة طويلة من العزل الصحي لمقاومة فيروس كورونا؛ لكنه وبعد صراعٍ كبير معه، توفاه الله بعدها،« قاوم السرطان وحاول يقهره لكن كورنا هزمه وخطفه من بيننا، ليترك في قلوبنا حزنا كبيرًا»، وفق يوسف.

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