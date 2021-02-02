الأمن العراقى يقبض على انتحاري قبل تفجير نفسه

صرح جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الثلاثاء، بأنه تم القبض على انتحاري كان يعتزم تفجير نفسه في العاصمة بغداد.وقال الجهاز فى بيان له "تمكنت مفارزنا من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، وإلقاء القبض على أفرادها الأربعة بينهم انتحاري كان يروم تفجير نفسه وسط المواطنين ببغداد في وقت سابق".وتابع البيان، "العملية جاءت نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات مع الأجهزة الأخرى".وفى السياق، أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول تفكيك مفرزة إرهابية، تضم انتحاريا كان يعتزم تفجير نفسه بالعاصمة بغداد.وذكر رسول في بيان، أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين وديالى تمكنت من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، وإلقاء القبض على أفرادها الأربعة، وأن بينهم انتحاريا كان يخطط لتفجير نفسه في وقت سابق ببغداد، فضلا عن القبض على آمر المفرزة وناقل وجندي.وتمت إحالة الموقوفين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.