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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على سائق وعامل يروجان الأقراص المخدرة في الساحل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:44 ص
القبض على سائق
القبض على سائق
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق بحوزته أقراص مخدرة بقصد الإتجار أثناء تواجده في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

و أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، تمكنت من ضبط سائق، حال استقلاله سيارة يعمل عليها كسائق وعثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة.

بمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص، بمركز شرطة دسوق بكفر الشيخ بقصد توصيلها لأحد الأشخاص نظير تحصله على مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال حضوره لاستلام المضبوطات وتبين أنه عامل، له معلومات جنائية، وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحضوره لاستلام المضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته قيمة شراء الأقراص المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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