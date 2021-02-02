«روحاني»: التطعيم ضد كورونا سيبدأ في النصف الثاني من فبراير

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أن التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد سيبدأ في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن "ملايين الجرعات من اللقاح الخارجي ستصل إلى البلاد".وأعرب عن الأمل في أن يدخل اللقاح الإيراني إلى الأسواق مطلع الصيف القادم.ولم تذكر الوكالة اسم اللقاح الذي تنتظره إيران إلا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان أعلن نهاية يناير عن تسجيل لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكورونا في بلاده.