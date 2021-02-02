ضبط 5143 مخالفة مرورية في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5143 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2004 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و245 مخالفة السير بدون تراخيص، و5 مخالفات الدراجات النارية، و31 مخالفة موقف عشوائي، و42 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.