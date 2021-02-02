تعاون بين «الزراعة» و«الفاو» للوقاية من الأمراض ذات الأصل الحيواني

وقع الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلًا عن وزارة الزراعة، والدكتور نصرالدين حاج، الأمين ممثل مُنظمة الأغذية والزراعة للأمم المُتحدة بمصر، على مشروع البرنامج العالمي للأمن الصحي 2021-2024وقال محمود، إن المشروع يعتبر استمرارًا للتعاون بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبالأخص وحدة الطوارئ للأمراض العابرة للحدود (الاكتاد) والجهود التي تم إنجازها خاصة في قطاع مُكافحة مرض أنفلونزا الطيور على مدار أكثر من 12 عامًا والاستفادة من البنية التحتية التي تم تأسيسها.وأوضح أن المشروع سيستمر قرابة أربعة أعوام بداية من 2021 حتى 2024 من أجل تعزيز الوقاية من الأمراض الحيوانية المصدر المستجدة والمعاودة والمتوطنة والكشف عنها والاستجابة لها وللتهديدات التي تمثلها مقاومة مضادات الميكروبات في مصر والتي سيكون لها تاثيرات قومية وإقليمية في تعزيز مراقبة أمراض الحيوان والأمراض الحيوانية المصدر العابرة للحدود.ومن أهداف المشروع رفع كفاءة وقدرات الخدمات البيطرية متضمنة كافة مديريات الطب البيطري والمعامل المرجعية من خلال دعم البنية التحتية من معدات وأجهزة وتأثيث للوحدات والمعامل البيطرية وتوفير المُشخصات والتدريب المكثف للبيطريين والمربين والدعم الفني واللوجستي لكافة استراتيجيات وأنشطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمواجهة التحديات الناتجة من انتشار الأمراض الحيوانية وآثارها على الاقتصاد وصحة الإنسان وكذا الآثار السلبية على صغار المربيين.ويأتي هذا المشروع كأحد المشروعات ذات الأولوية لوزارة الزراعة في إطار البرنامج الوطني (CPF) لجمهورية مصر العربية (2018-2022) والموقع في 2342018 والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة2019.