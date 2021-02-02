20 فبراير انطلاق امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بدمياط

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة، التابعة لجامعة الأزهر جداول بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 20202021، حيث يتم البدء فيها من يوم 20 فبراير إلى 4 مارس المقبل.كما أعلنت أن الامتحان سيبدأ في الساعة العاشرة صباحًا في الفترة الصباحية، وفي الساعة الثانية عشر ونص بعد الظهر في الفتره المسائية.وأكدت إدارة الكلية علي جميع الطلاب إحضار جميع المستلزمات الطبية الخاصة به ( كمامة - كحول - زجاجة مياة)، وانه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع انتشار فيرس كورونا.