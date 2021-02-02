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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الأوقاف: طباعة 100 خطبة تناقش مستجدات العصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:56 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة سيطرت على كافة المساجد بجميع أنحاء الجمهورية لعدم السماح بتواجد أي فصيل إرهابي أو فكر متطرف بالمساجد.

وأضاف خلال القاء الوزير لبيانه أمام مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة في مجال الدعوة، ولذلك فإن خطب الجمعة تتناسق تماما مع مستجدات العصر وقمنا بطباعة 100 خطبة تناقش مستجدات العصر مثل الهجرة غير الشرعية والقضية السكانية وغير هذا من الأمور، وكذلك تم طبع تلك الخطب في كتاب وسيتم توزيعه على كافة النواب.

وتابع جمعة، أن الوزيرة طبعت العديد من الكتب التي تعالج الفكر المتطرف لتوزيعها في المؤتمرات الدولية والمحلية، مثل كتاب "فلسفة الحرب والسلم" الذي يفند الأفكار المتطرفة والضبابية.

وأوضح جمعة أن الوزارة أعادت كتابة السيرة النبوية لأن الجماعات الإرهابية كانت تركز على الغزوات النبوية فقط ولكننا قمنا بجمع جوانب السيرة من حرص النبي على التعليم والحرف والتشجيع على ذلك.

وأردف: "قمنا بتفنيد معنى كلمة الغزوة والتي لم ترد في القرآن الكريم نهائيا، كما قمنا بطباعة كتابين في غاية الأهمية، الأول حماية الكنائس في الإسلام وحماية دور العبادة وقلنا إن من يموت في الدفاع عن كنيسة فهو شهيد وكأنه يموت دفاعا عن المسجد، كما قلنا إن عهد المواطنة هو بناء للدولة والمجتمعات وعرضنا ذلك في الأمم المتحدة".

وأشار الوزير إلى أنه تماشيا مع مستجدات العصر طبعنا كتابا عن فيروس كورنا وقلنا إن رأي الدين يبني بناء على رأي الطب وأكدنا أن الفكر ليس بديلا للطب وأن الدعاء ليس بديلا للدواء.

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