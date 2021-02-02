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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الكهرباء»: 335 مليون جنيه لتطوير شبكة توزيع بني سويف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:57 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
محمود مرعي
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن صرف 335 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء ببني سويف، نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفترة من عام 2014 حتى 2020.

وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، في نطاق محافظة بنى سويف إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بلغ عدد المشتركين 800 ألف عام 2020، بزياده قدرها 145 ألف مشترك عما كانت عليه عام 2014.

وتم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خلال الفترة من 2014 حتى 2020، باستثمارات بلغت مبلغ وقدره 335 مليون جنيه.

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