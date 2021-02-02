الأمن العام يضبط 147 سلاحًا ناريًا وينفذ 80 ألف حكم قضائي
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:19 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 147 قطعة سلاح ناري، و197 قضية مخدرات، وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي متنوع.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.