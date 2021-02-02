«هيومن رايتس ووتش» تطالب سوريا بتوزيع منصف للقاحات كورونا

شدّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعم جماعات الإغاثة الدولية من أجل ضمان التوزيع الأوسع والأكثر إنصافا للقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.وقالت باحثة سوريا لدى المنظمة سارة الكيّالي في تقرير: "ينبغي لمن يزودون سوريا باللقاحات بذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الفئات الأضعف بغضّ النظر عن مكان وجودهم في البلاد".وذكّرت بأنّ الحكومة السورية "لم تخجل أبدًا من حجب الرعاية الصحية كسلاح حرب" محذرة من أنّ "ممارسة نفس الألاعيب باللقاح يقوّض الجهد العالمي للسيطرة على تفشي الوباء".وسجلت الحكومة السورية حتى الآن 14.096 إصابة في مناطق نفوذها، أدت إلى وفاة 926 شخصا، بينما أحصت الإدارة الذاتية الكردية 8.490 إصابة (296 وفاة) في مقابل 21.006 إصابة بينها 400 وفاة في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال غرب البلاد (إدلب ومحيطها).لكنّ أطباء ومنظمات يرجحون أن تكون الأرقام أعلى بكثير، بسبب قدرات الفحص المحدودة والتقارير المشكوك فيها، خصوصًا في شمال شرق سوريا.