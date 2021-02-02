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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لأول مرة.. معابد أبوسمبل تنظم جولات افتراضية لطلاب المدارس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:35 ص
معبد أبو سمبل
معبد أبو سمبل
أسوان_إسراء توفيق
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أطلقت معابد أبوسمبل الأثرية بمحافظة أسوان، في تجربة جديدة من نوعها، جولات افتراضية لطلاب المرحلة الثانوية من محافظات مصر، عبر منصة إلكترونية، وذلك فى إطار توجيهات وزارة السياحة والآثار، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

شارك فى هذه الجولات الافتراضية نحو 170 طالبًا من المرحلة الثانوية بمدارس تمثل محافظات الدقهلية ودمياط والقليوبية، وتمكنوا من خلال الدخول عبر المنصة الإلكترونية "Teams" من منازلهم والمشاركة فى الجولة الافتراضية داخل معابد أبوسمبل الأثرية جنوب أسوان، والتي قدمها الأثرى أحمد مسعود حسان، كبير مفتشى معابد أبوسمبل، والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة بأسوان.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن هذه الخطوة تأتى انطلاقًا من الدور التعليمى والثقافى للمواقع الأثرية بوزارة السياحة والآثار باعتبارها ساحات للمعرفة، وكمؤسسات تعليمية غير رسمية تلعب دورًا عظيمًا في تنمية المجتمع المصرى بما يتماشى مع تطورات العصر الحالي، حيث أثبتت الكثير من الدراسات العلمية التأثير الكبير للزيارات الميدانية للمواقع الأثرية على نواتج التعلم لدى الطلاب والمدرسين.
معبد أبو سمبل
معبد أبو سمبل
معبد أبو سمبل
معبد أبو سمبل

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