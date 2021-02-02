أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية و1660 مخالفة مرورية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 5 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع وقطع غيار سيارات مستعملة.وفى مجال الأمن العام، تم ضبط 41 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، كما تم ضبط 1660 مخالفة مرورية متنوعة.وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 211 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 6 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.