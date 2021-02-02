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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:34 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تابع شفط مياه الصرف نتيجه كسر ماسورة الصرف الصحي لأحد الشوارع الفرعية، موجها بسرعة إصلاح الكسر الموجود بماسورة الصرف ورفع المياه الناتجة عن هذا الكسر وسرعة الإفادة بشأنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب في هذا الكسر.

كما تابع المحافظ أعمال وضع طبقة الأساس بالشارع، مؤكدا أن شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويره سيصبح محورا مروريا مهما، ما سيقضي على الكثافات المرورية بمدينة شبرا الخيمة، خصوصا بعد الانتهاء من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، مشيرا إلى أن المشروع يأتي فى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية.

ووجه الهجان الأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها.

كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة المسند تنفيذه لجهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر2، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، وسيتم الانتهاء من أعمال التسليم الإنشائي خلال شهر مارس المقبل، ثم يتم توريد المعدات والتجهيزات، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وأكد المحافظ، خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

ووجه الهجان الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر، من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال رفع الأتربة والرتش بأسفل الطريق الدائري بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه بالتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول، للتخلص الآمن منها، وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة، والحرص على سلامة وصحة المواطن.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

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