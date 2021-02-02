محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة ميدانية سير العمل بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد واطمئن على منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها، رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط.حيث تم تفقد مستشفى الحميات، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، بحي غرب، والتقى الدكتورة منال محمود مدير المستشفى، واستمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي وتابع حالة المرضى داخل المستشفى واطمئن على خروج بعض الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بالمستشفى كما تفقد قسم الأشعة وغرف العناية المركزة والمتوسطة والقسم الداخلي واطمأن على الخدمات المقدمة للمرضى وتوافر الاكسجين بالغرف.كما تم تفقد قسم خزانات وشبكات الأكسجين بالمستشفى واستمع إلى شرح لعمل الوحدة ومدى توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين لأقسام المستشفى وتابع الأرصدة المتوفرة بالخزانات واطمئن على توافر كميات من الأكسجين تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتاجات بصفة مستمرة مؤكدًا على استمرار جولاته على المستشفيات المركزية والعامة ومتابعة سير العمل بمنظومة الأكسجين وتوفر الاحتياجات اللازمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.كما التقى المحافظ الأطباء العاملين بالمستشفى واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم معلنًا دعمه الكامل لمنظومة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة مشيدًا بالجهود التى تبذلها الدولة لتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فى إحلال وتجديد الوحدات الصحية القروية والمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة وإنشاء 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما وجه الشكر لإدارة المستشفى وجميع العاملين لانتظام العمل والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمتابعة الجيدة لسير العمل بأقسام المستشفى وشبكات الأكسجين.